В Ялте дворники в дореволюционной форме принесли присягу

25.06.2020, 5:50, Новости дня

Для дворников в оккупированной Ялте пошили стилизованную под царскую Россию спецодежду, в новой форме коммунальщики прочитали присягу на набережной Ялты, об этом сообщил сайт мэрии города 23 июня.

“Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!” – говорилось в клятве.

По информации главы российской администрации города Ивана Имгрунта, было заказано 450 комплектов спецодежды, которую профинансировали благотворители. Разработали форму для ялтинских дворников в Пензе.

“За основу взяли костюм дворника царской России и соединили историю и современность”, – отметила руководитель швейного предприятия Алина Колотушкина.

По ее словам, для пошива использовали хлопковую ткань, на которой есть светоотражающие элементы. Материал успешно прошел испытание жарой.

Дворникам пообещали выдать еще один комплект летней формы, парадный, а осенью они получат зимнюю спецодежду.

По словам Имгрунта, коммунальщикам выдадут номерные жетоны и служебные удостоверения с надписью “маэстро чистоты”.

За ношение формы дворники будут получать по 1 тыс. руб. доплаты ежемесячно.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.