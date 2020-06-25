 

“Реакция негативная, но считаю инцидент исчерпанным”. Политик из Николаева Домбровская отреагировала на высказывания Корниенко

25.06.2020, 5:50, Новости дня

Возможный кандидат в мэры Николаева, председатель общественной организации “Будущее Николаева” Татьяна Домбровская получила извинения от председателя партии “Слуга народа” Александра Корниенко за сексистские высказывания, об этом сообщило Общественное 24 июня.

“Реакция, конечно, отрицательная, но я сразу получила извинения и считаю инцидент исчерпанным. Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме. Считаю, что не стоит зацикливаться на этом инциденте. Я готова к дальнейшему сотрудничеству “, – сказала Домбровская Общественному.

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и глава фракции партии “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание “НикВести”, сейчас видео недоступно. 

После публикации Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.

24 июня Корниенко опубликовал видео, на котором объяснил, что “корабельной сосной” назвал не Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. Он признал, что для своего восхищения ею выбрал форму “не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную, такую, которая может восприниматься, как сексизм и другие формы дискриминации”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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