Специалисты выяснили, как работает иммунная система женщины во время беременности

25.06.2020, 5:06, Новости дня

Во время новой работы ученые решили обратить внимание на то, как во время беременности меняется иммунная система матери, а также изучить иммунологические расстройства, которые связаны осложнениями во время беременности.

Чтобы организм не отвергал развивающийся плод, иммунная система беременной девушки меняется. Нарушение этого баланса может привести к различным осложнениям или прерыванию беременности. Ученые обнаружили, что иммунная система ведет себя по-разному во время первой и последующих беременностей.

При первой беременности в организме запускается процесс накопления специфических Т-клеток, которые вырабатываются плодом. При последующих беременностях биосинтез белков PD-1 и LAG-3 делает иммунитет более «толерантным» по отношению к развивающемуся плоду.