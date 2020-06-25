Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

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25.06.2020, 5:06, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смерти во всем мире является долгосрочное воздействие мелкодисперсных загрязнителей атмосферного воздуха. По словам ученых, к снижению риска заболеваний может привести даже небольшое снижение уровня загрязнения.

Обнаружилось, что уменьшение концентрации загрязнения наружного воздуха значительно снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Во время нового исследования учеными были проанализированы данные 157 000 человек из разных стран мира.

Специалистами было выявлено, что 5% увеличение риска всех сердечно-сосудистых происходит по причине увеличения концентрации частиц PM2,5 на 10 микрограмм на кубический метр. По словам экспертов, 14% всех сердечно-сосудистых заболеваний можно связать с воздействием PM2,5.



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