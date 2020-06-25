 

Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

25.06.2020, 4:40, Новости дня

Парламентарии планируют отрегулировать рынок риелторских услуг, законопроект №3618  “О риелторской деятельности в Украине” был зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня. 

“На сегодняшний день в Украине предоставление риелторских услуг обеспечивается в 90% всех договоров купли-продажи, аренды объектов недвижимости. Несмотря на столь высокий процент потребления риелторских услуг, действующее законодательство не содержит специальных норм по регулированию данной сферы, что имеет следствием тенизацию не только сферы услуг, но и операций с недвижимостью”, – отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Документ стал неожиданностью для участников рынка, с ними законопроект не обсуждался, сообщил UBR 23 июня.

“Ассоциация видит в положениях предложенного законопроекта ограничение прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией Украины. Также предложенные нормы содержат коррупционные факторы и риски, нарушают антимонопольное законодательство и в большинстве своем нарушают права и интересы субъектов рынка предоставления риелторских услуг”, – заявили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Законопроект предлагает ввести лицензирование для брокеров по недвижимости. Для этого нужно будет пройти квалификационный экзамен. Специалисты должны быть соответствующим образом оформлены и внесены в Единый реестр физлиц, юрлиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, отмечает сайт.

Также предлагается создание реестра, который будет содержать данные о специалистах и объектах недвижимости.

Для тех, кто будет работать без риелторских свидетельств, законодатели предлагают ввести штрафы от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. За повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Также законопроект предусматривает создание Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности. В нее украинцы смогут жаловаться на брокеров, если посчитают, что права клиента нарушили.

“После вступления в силу закона владелец квартиры, земельного участка или дома, не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риелтору”, – отметил адвокат Юрий Брикайло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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