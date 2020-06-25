Употребление йогурта может спасти от развития гипертонии

25.06.2020, 2:45, Новости дня

По словам ученых, если регулярно употреблять на завтрак порцию натурального йогурта, можно избежать развития гипертонии.

Специалисты считают, что риск высокого артериального давления можно значительно снизить, если внести простые изменения в привычное питание и образ жизни. Благодаря наличию кальция, магния и калия в натуральном йогурте, регулярное употребление этого продукта способно защитить от высокого кровяного давления. Чтобы снизить риск развития высокого кровяного давления на 25%, следует употреблять йогурт не менее пяти раз в неделю.

Ученые отмечают, что в будущем гипертония, которая создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы, способна привести к смертельным осложнениям: инсультам и сердечным приступам.