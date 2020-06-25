На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 1:07, Новости дня

C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК.

Голосование назначено на 1 июля, но россияне смогут отдать свой голос с 25 июня. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина объяснила, что для волеизъявления до дня голосования никакого заявления не требуется. Достаточно известить избирательный комитет о желании проголосовать дистанционно или просто прийти на участок.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, для голосования на территории России будут открыты свыше 96,5 тысячи участков.

В Москве заработают немногим более 3,6 тысячи участков, 178 из них – по месту временного пребывания (СИЗО, больницы, семь участков на вокзалах и один – в аэропорту Внуково).

Также в столице будет открыто пять участков для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования (в центральном детском магазине на Лубянке, в Гостином дворе и три участка – на территории Москва-Сити.

С 25 по 30 июня жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования, передает РИА Новости. Для участия в нем необходимо было подать заявление на портале Госуслуг или сайте mos.ru.

В списках участников дистанционного электронного голосования – 1 190 726 граждан (в Москве – 1 051 155, в Нижегородской области – 139 571 человек).

Перед голосованием в Москве протестировали систему, сбоев не было выявлено.

Электронное дистанционное голосование будет проходить на специально созданном портале с 20:00 по московскому времени 25 июня и продлится до 30 июня.