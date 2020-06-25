 

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 1:07, Новости дня

C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК.

Голосование назначено на 1 июля, но россияне смогут отдать свой голос с 25 июня. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина объяснила, что для волеизъявления до дня голосования никакого заявления не требуется. Достаточно известить избирательный комитет о желании проголосовать дистанционно или просто прийти на участок.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, для голосования на территории России будут открыты свыше 96,5 тысячи участков.

 

В Москве заработают немногим более 3,6 тысячи участков, 178 из них – по месту временного пребывания (СИЗО, больницы, семь участков на вокзалах и один – в аэропорту Внуково).

Также в столице будет открыто пять участков для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования (в центральном детском магазине на Лубянке, в Гостином дворе и три участка – на территории Москва-Сити.

С 25 по 30 июня жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования, передает РИА Новости. Для участия в нем необходимо было подать заявление на портале Госуслуг или сайте mos.ru.

В списках участников дистанционного электронного голосования – 1 190 726 граждан (в Москве – 1 051 155, в Нижегородской области – 139 571 человек).

Перед голосованием в Москве протестировали систему, сбоев не было выявлено.

Электронное дистанционное голосование будет проходить на специально созданном портале с 20:00 по московскому времени 25 июня и продлится до 30 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом

28.04 / В МВД ответили на беспокойство клиентов банков по поводу просрочки паспортов

28.04 / Финал шоу «Маска» установил рекорд по просмотрам

12.04 / Зеленский объявил награду за вакцину от коронавируса

13.05 / Депутата Пушкину госпитализировали с коронавирусом

01.06 / Протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом

23.04 / В РАН объяснили подозрения об искусственном происхождении коронавируса

15.04 / Всемирный День искусства переехал в Интернет

07.05 / Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот»

20.04 / Трамп указал на проявившиеся недостатки экономической глобализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска