МИД Украины назвал провокацией проведение военных “парадов” в Крыму, Донецке и Луганске

25.06.2020, 1:06, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с проведением в оккупированном Россией Крыму, в Донецке и Луганске без согласования с украинской стороной так называемых парадов по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом, информация об этом опубликовал МИД Украины 24 июня.

В МИД назвали проведение военизированных мероприятий откровенным пренебрежением российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права.

“Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины”, – подчеркнули в МИД.

Во время “парадов” в подконтрольных боевикам Донецке и Луганске были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 122-мм гаубицы 2С1 “Гвоздика”, реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, зенитно-ракетные комплексы “Стрела-10”, танки Т-72, БТР-80, БМП-1, что является грубым нарушением обязательств российской стороны Минских договоренностей, сказано в заявлении министерства.

“Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых военных парадов на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей”, – подчеркнули в МИД.

24 июня в трех городах оккупированного Россией Крыма – Керчи, Севастополе и Симферополе – состоялся “военный парад”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.