 

“Сельта” со Смоловым добилась второй победы кряду и отдалилась от зоны вылета

24.06.2020, 23:55, Новости дня

Футбольная "Сельта" одержала победу с минимальным счетом над "Реал Сосьедадом" в рамках 31 тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Виго.

Автором единственного и победного гола в составе "Сельты" стал капитан команды Яго Аспас, который на 45 минуте матча реализовал пенальти. Российский легионер "кельтов" Федор Смолов вышел на поле со скамейки запасных на 84 минуте, заработав желтую карточку.

Победа над сан-себастьянцами стала для "Сельты" второй подряд. По итогам 31 тура Ла Лиги у команды 33 очка и 16 строчка. Клуб увеличил отрыв от зоны вылета до семи баллов. "Сосьедад" же с 47 очками остался на седьмом месте.



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