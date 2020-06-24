США пригрозили РФ и КНР изоляцией в ООН за попытки сорвать оружейное эмбарго против Ирана

24.06.2020, 23:25, Новости дня

Россия и Китай подвергнутся изоляции в ООН, если продолжат двигаться «в направлении антиутопии», блокируя попытки США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в преддверии своего выступления в ООН в поддержку эмбарго.

В соответствии с международным ядерным соглашением от 2015 года, действовавшие на протяжении 13 лет ограничения на торговлю оружием с Ираном истекают в октябре. Россия и Китай дали понять, что выступают против продления эмбарго.

Поскольку Вашингтон давно утверждает, что эмбарго не следует снимать, международное сообщество ждет официальных мер с его стороны. В ходе закрытого заседания в среду Хук и постпред США в ООН Келли Крафт расскажут, почему Совбез должен поддержать проект резолюции о продлении эмбарго.

«Разрыв между Россией и Китаем и мировым сообществом расширяется», – отметил Хук в интервью агентству Reuters во вторник.

«На прошлой неделе Россия и Китай подверглись изоляции в МАГАТЭ, а теперь это произойдет в Совете Безопасности, если они продолжат двигаться в направлении антиутопии», – сказал он.

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ, куда входят 35 стран, призвал Иран допустить наблюдателей на два объекта, где, предположительно, ведется деятельность по созданию ядерного оружия, и оказать полное содействие надзорной организации. Россия и Китай выступили против этой инициативы, но не смогли ее заблокировать, однако в Совбезе у них есть право вето.

Для принятия резолюции в Совбезе необходимо девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Китая, России, Великобритании и Франции.

Ранее в этом месяце президент Ирана Хасан Роухани призвал Россию и Китай оказать сопротивление Вашингтону, обещая «расширять оборонный потенциал Ирана, как делалось и в условиях санкций».

«Продление эмбарго на поставки оружия является правильным и необходимым шагом, и все члены Совета Безопасности знают это, вне зависимости от того, высказывают ли они это публично или нет», – отмечает Хук.

«Эмбарго не позволяет предотвратить все поставки оружия, но запреты на экспорт и импорт способствуют установлению четких ограничений на поведение Ирана», – заявил он.

США представили проект резолюции в понедельник после того, как в начале месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил Совету, что крылатые ракеты, использовавшиеся при нескольких нападениях на нефтяные объекты и международный аэропорт в Саудовской Аравии в прошлом году, имели «иранское происхождение».

В случае, если продлить эмбарго не удастся, Вашингтон угрожает добиться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана в рамках процесса, предусмотренного ядерным соглашениям, хотя США вышли из него в 2018 году.

Такой шаг может положить конец ядерному соглашению, которое США и другие страны в 2015 году продвигали как способ приостановить попытки Тегерана разработать ядерное оружие. Дипломаты полагают, что Вашингтон столкнется с решительным сопротивлением в Совбезе.

США настаивают, что смогут инициировать восстановление санкций, поскольку в резолюции Совбеза, в которой закреплено соглашение о ядерной программе 2015 года, Вашингтон по-прежнему фигурирует как один из участников.

Иран нарушил ряд условий ядерного соглашения в ответ на выход США и возобновление санкций.

Роухани в среду заявил, что Тегеран открыт для переговоров с США, если Вашингтон извинится за выход из ядерной сделки и выплатит Тегерану компенсацию.

«Мы рады вступить с ними в диалог, когда наступит подходящий момент, но условия, предполагающие, что мы будем выплачивать деньги иранцам, чтобы они могли разжигать террор по всему миру, просто нелепы», – сказал госсекретарь США Майк Помпео в среду.