В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

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24.06.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Согласно статистике, в среду число умерших за последние сутки стало наименьшим с 15 апреля, когда умерли 7 человек. Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3669 человек.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», – отметили в оперштабе.

Днем ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

В прошлый понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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