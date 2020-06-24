Над Москвой прогремел салют в честь 75-й годовщины Победы

24.06.2020, 22:48, Новости дня

Праздничный салют по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустили на Лужнецкой набережной в Москве в среду, 24 июня, в 23.00 мск. Небо столицы озарят около 10 тыс. фейерверочных изделий, сообщили в мэрии. Салют продлится 15 минут.

«Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Прямую трансляцию запуска праздничного салюта запустил сайт mos.ru, а также страницы в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» и «Фейсбук».

В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени.

Как рассказал ТАСС командир салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, военнослужащие на салютных машинах разместят фотографии своих воевавших отцов и дедов. На командирской машине будет размещено два портрета – отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.

В 14.00 мск в РФ дали первые залпы праздничного салюта в честь 75-летия Победы – это произошло в одном из самых восточных субъектов России, в Камчатском крае, в 23.00 по местному времени. Благодаря хорошим погодным условиям салютом можно было полюбоваться практически в любой точке города.

А в Екатеринбурге в этом году провели салют с трех разных точек, чтобы все жители и гости города смогли увидеть его независимо от района проживания.

В ночное небо Екатеринбурга были запущены фейерверочные 105-миллиметровые изделия «Ассоль» и «Фиалка», а также 125-миллиметровые заряды «Вега». Задавали темп и ритм пусков легендарные противотанковые 76-миллиметровые пушки ЗИС-3.

Днем на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.