Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

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24.06.2020, 22:45, Новости дня

Ставшие популярными у египтян за время вынужденной самоизоляции воздушные змеи — угроза для национальной безопасности Египта. Об этом сообщил член комитета безопасности и обороны египетского парламента Халид Абу Талиб.

Речь идет о том, что змеев можно оборудовать современными миниатюрными видеокамерами для съемки стратегических объектов. Свою точку зрения Абу Талиб изложил в письме премьер-министру страны Мустафе Мадбули, передает РИА Новости.

Депутат также отметил возникающую опасность в связи с нахождением владельцев воздушных змеев на крышах зданий, где они соревнуются в том, кто запустит своего змея повыше. В последнее время участились случаи гибели людей из-за ударов током и падения с высоты во время запуска змеев, в том числе в том числе среди детей. Власти, по мнению Абу Талиба, должны дать населению "советы и инструкции" по безопасному использованию воздушных змеев.

Воздушные змеи стали пользоваться особой популярностью у египтян с этой весны: каждый вечер в небе пестрят сотни змеев, запускаемых скучающими во время самоизоляции по коронавирусу COVID-19 энтузиастами. Около двух недель назад в провинции Кальюбия умер от удара током 18-летний юноша, пытавшийся отвязать зацепившегося за линию электропередачи воздушного змея. 30 мая в похожих обстоятельствах погибли двое 11-летних мальчиков в северной египетской провинции Бухейра.



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