 

21-летняя экс-футболистка “Интера” и “Милана” насмерть разбилась на скутере

24.06.2020, 22:45, Новости дня

Футболистка итальянского клуба "Риоццезе" Арианна Вароне скончалась в результате ДТП. 21-летняя спортсменка получила травмы, не совместимые с жизнью, после столкновения ее скутера с грузовиком. Инцидент произошел в миланской провинции Риоццо.

С соболезнованиями в адрес семьи и близких погибшей девушки выступил президент Федерации женского футбола Италии Людовика Мантовани: "Мы оплакиваем преждевременную смерть очень молодой девушки, — цитирует президента официальный сайт Федерации футбола Италии. — Это оставит непреодолимую пустоту в жизни людей, которые ее любили и которым посчастливилось быть с ней".

До своего перехода в "Риоццезе" Арианна выступала за женские коллективы "Интера" и "Милана". В девушке отмечали хорошие перспективы на дальнейшие выступления в футболе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Врач назвала признаки «карантинной депрессии»

13.04 / Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

23.04 / Роскосмос попросил в 2,5 раз больше денег на создание «Ангары»

13.04 / За границей от коронавируса лечится 175 украинцев – МИД Украины

20.04 / Губернатор Вашингтона – Трамп побуждает американцев нарушать законы о самоизоляции

15.06 / Верховный суд поддержал защиту гомосексуалов и трансгендеров от дискриминации на работе

18.06 / США передали Украине военный груз на 60 млн долларов

25.05 / Терапевт назвал крайне важными прогулки на свежем воздухе для стариков

11.06 / Автоновости: Кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

10.04 / В РФ составлен протокол за нарушение социальной дистанции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска