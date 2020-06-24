В Украине побит рекорд заражения коронавирусом, от паводка страдают пять украинских регионов. Главное за день

24.06.2020, 22:43, Новости дня

Антирекорд COVID-19

Заражение коронавирусом подтверждено еще у 940 человек – это максимальная суточная заболеваемость с начала эпидемии. В Минздраве заявили, что готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19.

Javelin для Украины

США поставили Украине партию новейших противотанковых ракет для комплекса Javelin – FGM-148E, сообщило Министерство обороны.

Подозрение Януковичу

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, а также двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Им инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах.

Стихия на западе Украины

В 278 населенных пунктах Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей подтоплены дома. В этих регионах, а также в Закарпатской и Тернопольской областях размыты дороги, повреждены мосты.

В Тернопольской области произошел перелив через дамбу на реке Днестр.

В Яремче Ивано-Франковской области поврежден водопровод.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим, даже если на ликвидацию последствий понадобятся огромные деньги.

Парад в Москве

На парад к 75-летию Победы в Россию прибыли президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, но уже в Москве кыргызстанский лидер Сооронбай Жээнбеков отменил свое участие в мероприятии из-за выявленного коронавируса у двух членов его делегации.

Прогноз МВФ

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика снизится на 4,9%, в 2021-м – на 5,4%. Ранее МВФ приводил более оптимистичные цифры.