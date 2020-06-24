Генерал Ходжес – выводом войск из Германии США навредят сами себе

24.06.2020, 22:25, Новости дня

Вывод американских войск из Германии американский генерал Бен Ходжес не считает правильным шагом, потому что он навредит самим США и понизит уровень безопасности в Польше, Прибалтике и в Румынии. В интервью Gazeta Prawna военный также раскритиковал идеи создания постоянной американской базы в Польше, объясняя это нарушением Основополагающего акта РФ — НАТО, который для многих стран Запада ещё действует.



Reuters

«Я всегда поддерживал присутствие американских солдат США в Польше, а также и в других странах региона: в Прибалтике и в Румынии», — заявил в беседе с Gazeta Prawna американский генерал Бен Ходжес. При этом он отметил, что выступает за размещение на ротационной, а не постоянной основе. По его мнению, страны НАТО должны создавать логистическую базу, развивать противовоздушную оборону и упрощать управление самолётами. «Многие страны НАТО до сих пор считают, что постоянное присутствие союзнических войск в одной из стран бывшего восточного блока стало бы нарушением Основополагающего акта РФ — НАТО 1997 года. Нет сомнений в том, что, напав на Украину 2014 году, РФ его нарушила, но многие страны всё ещё считают этот документ ключевым», — добавляет он.

В беседе военный объясняет, что если бы США выполнили свою работу правильно в дипломатическом плане, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. Он очень сожалеет о том, что американская администрация даже не попыталась убедить немцев, французов или голландцев в том, что благодаря переводу в Польшу 2 тысяч американских солдат, все будут в большей безопасности. «Американская администрация разговаривает только в двустороннем порядке, а это наносит урон по единству альянса», — подчёркивает Ходжес. Команда Трампа должна была приложить все возможные усилия к тому, чтобы убедить своих партнёров в правильности своего решения, а не предоставлять РФ право использовать право вето в отношении натовских решений, добавляет он.

В свою очередь, вывод американских войск из Германии Ходжес не считает правильным шагом, ведь он навредит самим США и понизит уровень безопасности в Польше, Прибалтике и в Румынии. Это решение снизит возможности быстрого укрепления сил в этих странах. Более того, снизятся возможности США в плане проекции силы в Европе, Африке, на Ближнем Востоке. «Если это должно было стать наказанием Германии за то, что она мало тратит на оборону, то это провальная идея. На Германии это решение особо не отразится», — объясняет он.

Ходжес также не считает, что эта ситуация заставит Берлин серьёзнее относиться к расходам на обороноспособность. По его мнению, только серьёзная угроза для населения могла бы их к этому сподвигнуть. Он приводит пример Литвы и Польши, у которых не возникает никаких проблем с расходами на оборону, потому что они чувствуют реальную угрозу прямо на границе. Но многие страны Западной Европы, включая Германию, этого не чувствуют. Это вопрос географического положения. «Второй момент касается критики, потому что Германия сегодня подвергается большей критике, нежели РФ или Северная Корея. Это какое-то недоразумение», — возмущается Ходжес. Во время холодной войны Германия была фронтовой страной альянса, сейчас ситуация обстоит иным образом, поэтому по мнению американского генерала, не стоит сосредотачиваться на размере расходов на оборону и количестве дивизий, а на том, чтобы убедить Германию в необходимости расширения логистической инфраструктуры.

В беседе военный призывает страны-члены НАТО не только помнить о 5-й статье Устава НАТО о колелктивной обороне, но и о 3-ей, где сказано, что каждая страна должна сама заботится о своей безопасности. «Вы это делаете», — резюмировал в беседе с польским изданием американский генерал Бен Ходжес