В “Формуле-1” задумались об отмене Гран-при России

24.06.2020, 21:35, Новости дня

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Сочи может не состояться по решению организаторов чемпионата. В "Ф-1" засомневались в целесообразности проведения Гран-при Сочи.

Изначально в планах "Формулы-1" было проведение сразу двух этапов европейкой части сезона в Сочи. Однако, как сообщает Auto Motor und Sport, теперь трасса города на черноморском побережье может в нынешнем году остаться без гонок.

Организаторы "Формулы-1" уже присматриваются к запасным вариантам на случай отказа от Гран-при России. И одним из таковых может стать немецкий Хоккенхайм. Таким образом, в календарь сезона может вернуться Гран-при Германии.