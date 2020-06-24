В Волгограде после реставрации открыт монумент «Родина-мать зовет!»

24.06.2020, 21:08, Новости дня

Министр культуры РФ Ольга Любимова в день проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы, открыла после реставрации монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

«Мамаев курган знаменит не только на всю страну, но и за рубежом, а его главным символом, безусловно, является скульптура «Родина-мать зовет!» Жемчужина памятника- ансамбля «Героям Сталинградской битвы» олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат. Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории», – приводит ее слова ТАСС.

Она поздравила почетных гостей с открытием обновленной скульптуры – одного из крупнейших и значимых памятников России.

24 июня стал для Волгограда насыщенным праздничным днем. Утром на главной площади города состоялся военный парад, ближе к вечеру министр культуры вместе с известными музыкантами и артистами заложила липовую аллею в рамках акции «Сад памяти», в настоящий момент открыт после реставрации монумент Родины-матери на Мамаевом кургане, а в 20.30 мск на главной высоте РФ состоится концерт Победы.

Комплексная научная реставрация на главном монументе мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» проводилась впервые с момента его создания. Работы начались в 2017 году в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе реставрации внутри монумента были заменены все 99 стальных канатов, которые силой натяжения удерживают статую на опорной плите. Также была выполнена реставрация бетонной поверхности монумента при помощи специальных строительных лесов. В результате монументу возвращен его более светлый цвет, каким он был 50 лет назад.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане был построен архитектурно-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения: высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 46 метров, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро – 38 метров. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.