ВОЗ спрогнозировала рост числа случаев коронавируса в мире до 10 млн

24.06.2020, 21:08, Новости дня

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысит 10 млн на следующей неделе, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев [вызываемого коронавирусом] заболевания COVID-19 превысит 10 млн», – приводит его слова ТАСС.

По данным ВОЗ, сейчас число заболевших уже превысило 9,1 млн человек, а количество умерших – 470 тыс.

«В первый месяц этой вспышки в ВОЗ поступили сообщения о менее чем 10 тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем 4 млн», – напомнил гендиректор организации.

Выход на будущей неделе на десятимиллионный рубеж является, по его словам, напоминанием о том, что срочно необходимо сделать все возможное для борьбы с передачей инфекции, используя «имеющиеся инструменты».

В Китае накануне спрогнозировали, что коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.