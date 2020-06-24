Основатель Pink Floyd призвал не забывать, кто разгромил нацистов

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24.06.2020, 20:16, Новости дня

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd призвал западные страны помнить о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии.

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира», – сообщил он в интервью RT.

«Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», – подчеркнул музыкант.

Уотерс отметил, что западные страны всегда должны помнить это, особенно когда негативно отзываются о РФ и «потрясают» перед ней оружием.

Музыкант также назвал антироссийские настроение в некоторых странах «совершеннейшим безумием».

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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