Парад и его последствия

24.06.2020, 19:55, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы, куда он прилетел для участия в параде Победы по личному приглашению президента России Владимира Путина, уйдет на самоизоляцию, поскольку в составе возглавляемой им делегации зафиксированы по меньшей мере два случая COVID-19. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства.

Жээнбеков был одним из семи руководителей стран – членов ООН, прибывших в Россию на торжества в честь 75-летия победы над нацистской Германией. После выявления заболеваний непосредственно на параде он не появился, но до этого, по сообщениям СМИ, успел пообщаться в Кремле с Путиным. Помимо него в столицу России прибыли лишь президенты Беларуси, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Лидеры остальных государств, в том числе президент США Дональд Трамп, по разным причинам отказались от приглашения.

Накануне Путин в ходе телевыступления признал, что коронавирус «по-прежнему опасен» и победить его возможно только с появлением вакцины.

Москва остается одним из самых зараженных городов мира. По официальным данным, общее число инфицированных в столице РФ ко вторнику превысило 216 тыс. Это больше, чем в таких странах, как Франция, Германия или Китай с его многомиллиардным населением. С начала эпидемии в Москве зафиксировано 3657 летальных исходов от COVID-19.

По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, согласно данным портала госзакупок, парад Победы в Москве обойдется налогоплательщикам, по меньшей мере, в миллиард рублей. Так, только на доставку военнослужащих в столицу потрачено 290 млн рублей, на создание пресс-центра для журналистов выделено 254 млн, в том числе 2 млн на украшение его цветами.

Напомним, парад был перенесен с привычного 9 мая на более поздний срок якобы по просьбе российских организаций ветеранов войны, направивших обращение Владимиру Путину. Политолог Федор Крашенинников уверен, что заявление ветеранов было подготовлено в Кремле.

«Все эти ветеранские движения – провластные организации, которые всегда были очень управляемыми структурами, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Там объединены старые люди, и, конечно, они просто озвучили то, что им спустили сверху. Точно так же, как Валентина Терешкова (первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ) озвучила тезисы об обнулении президентских сроков, которые ей передали из администрации Путина».

В Кремле не отменили парад, несмотря на эпидемию коронавируса, по идеологическим соображениям, утверждает Федор Крашенинников

«Парад Победы – важнейший гвоздь, на котором висит вся путинская идеология, – подчеркнул он. – Много лет шла проповедь, что это мероприятие символизирует все самое хорошее. Путин очень долго верил, что эпидемия пройдет страну стороной, что она как-то рассосется, и хотел провести парад в соответствии с устоявшейся традицией 9 мая. К счастью, его, видимо, убедили отказаться от этой затеи. Другое дело, что логичнее было вообще обойтись без парада в этом году».

Но, как видно, для российских властей это слишком важное пропагандистско-мобилизационное мероприятие, и они даже в условиях эпидемии и ее последствий оказались не готовы отказаться от него, резюмировал политолог.

В свою очередь, социальный психолог Алексей Рощин считает, что сама затея с парадом носит сомнительный характер. По его свидетельству, в обществе сложилась довольно большая оппозиция относительно проведения парада Победы даже 9 мая.

«Как ни крути, это мероприятие все-таки получается помпезным, что совсем неуместно в день памяти и скорби, как его многие воспринимают, – сказал он к комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – И уж тем более странным парад выглядит в такое напряженное время, как сейчас, когда и эпидемия совсем не угасла, и с экономикой плохо. Да и вообще все эти игры военных изрядно поднадоели народу».

Психолог также признался, что его неприятно поразило то, что на юбилей не пригласили президента Украины: «Это притом, что парад должен был обозначать некое единство памяти народов, которые совместными усилиями сломали хребет немецкому фашизму. А выходит, что Украина как бы и не участвовала в войне. Если бы в Киеве отказались приехать – это было бы одно. Но ведь по факту Украину просто проигнорировали».

Кроме того, отметил Алексей Рощин, большое скопление народа в условиях продолжающейся эпидемии уже априори несло в себе опасность.

«Действительно для заражения инфекцией были созданы все условия. Наверное, в ближайшее время это аукнется. Полагаю, что Путин думал при помощи этого парада разом вернуть себе утраченные позиции в рейтингах доверия и одобрения и снова заявить о себе как об энергичном лидере, которого не берут годы. Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это ему удалось», – заключил он.