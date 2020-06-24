Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины объявили о подозрении в госизмене

24.06.2020, 19:15, Новости дня

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГБР.

Их подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в редакции от 5 апреля 2001 года).

“Подозреваемые в период с 2012-го по 2014 год осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова”, – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года до 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014-го против него было открыто уголовное производство по подозрению в снижении обороноспособности страны, он был заочно арестован.

Саламатин был министром обороны с февраля по декабрь 2012 года. В отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Янукович являлся президентом Украины в 2010–2014 годах. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы (после бегства Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину).

Все трое подозреваемых живут в РФ.