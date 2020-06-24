 

ZDF – коронавирус не помеха — в Москве прошёл самый масштабный парад Победы

24.06.2020, 18:58, Новости дня

На Красной площади прошёл самый масштабный за всю историю современной РФ военный парад в честь победы над национал-социалистической Германией, пишет ZDF. Его проведению не помешали ни коронавирус, ни тяжёлая экономическая ситуация в стране. Для главы Кремля Владимира Путина сейчас очень важно пробудить в россиянах патриотизм, гордость и память о событиях того времени, объясняет немецкий телеканал.

Изначально планировалось, что российская армия представит всё, что у неё есть, на Красной площади в Кремле 9 мая. Но в этот раз впечатляющий парад ко Дню Победы пришлось перенести из-за коронавируса. И хотя число новых заражений всё ещё высокое, а экономическая ситуация тяжёлая, сегодня прошёл самый масштабный парад в истории.

Солнце сияет, 13 000 солдат стоят плечом к плечу. Несмотря на все предупреждения Всемирной организации здравоохранения, сегодня Москва празднует 75-летие победы над национал-социалистической Германией.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей.

Ветераны мировой войны две недели пробыли в карантине до того, как смогли занять место на трибуне. Потому что коронавирус из РФ никуда не ушёл. Каждый день регистрируются от 7 до 8 тысяч новых заражений. У системы Путина нет средства для борьбы с пандемией, считает политолог Дмитрий Орешкин.

ДМИТРИЙ ОРЕШКИН: Его (Владимира Путина. — ИноТВ) идея раздела власти заключается в том, чтобы сосредоточить все ресурсы в центре, в Москве, и таким образом противостоять врагу. Но от коронавируса люди страдают там, где они живут: по всей России. Централизованные ресурсы бесполезны, когда враг приходит не извне.

То, как президент справился с коронавирусом, показалось россиянам не убедительным. Рейтинг его поддержки падает. Помочь должны патриотизм, гордость и память об исторической победе над национал-социализмом. То, что в Москве из-за COVID-19 запрещены массовые собрания, сегодня на Красной площади не играет никакой роли.

Дата выхода в эфир 24 июня 2020 года.



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