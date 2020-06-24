Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

24.06.2020, 18:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду представил ежегодный доклад по проблеме терроризма за 2019 год.

Открывая презентацию доклада в Госдепартаменте, глава внешнеполитического ведомства США отметил то значение, которое нынешняя администрация придает борьбе с терроризмом.

Указав на успехи США в борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, Помпео остановился на ситуации в Венесуэле.

Госсекретарь вновь подчеркнул незаконность режима Мадуро.

Глава Госдепартамента особо остановился на деструктивной роли Ирана и мерах по обузданию тегеранского режима, предпринимаемых международным сообществом. Он отметил вместе с тем готовность США действовать в случае необходимости и в одностороннем порядке.

Говоря о новых санкциях против Ирана, Помпео выразил надежду, что мировое сообщество поймет их необходимость.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Ливане, Помпео подчеркнул, что правительство этой страны, обнаруживающее стремление и способность принять меры против «Хезболлы», может рассчитывать на поддержку США.

Касаясь отношений между Израилем и палестинцами, госсекретарь подверг критике палестинское руководство, блокирующее усилия США по налаживанию диалога между сторонами.

По завершении презентации, отвечая на вопросы представителей прессы, спецпредставитель Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс, остановился на усилиях США, направленных против организаций, проповедующих превосходство белой расы. В этом контексте Сейлс отметил санкции, введенные США против российской экстремистской организации «Русское имперское движение».

Как отмечается в заявлении контртеррористического отдела Госдепартамента, в 2019 году Соединенные Штаты и их партнеры достигли большого прогресса в борьбе с международными террористическими организациями. Так, в марте США и международная коалиция по борьбе с ИГ завершила уничтожение так называемого «халифата» в Ираке и Сирии.

Однако, несмотря на эти успехи, в мире по-прежнему существуют террористические угрозы, в том числе со стороны «Исламского государства», иранского режима и его марионеток, «Аль-Кайды» и других организаций.

В Госдепартаменте также напоминают о ряде ключевых достижений в борьбе с терроризмом. Так, в октябре прошлого года в результате военного рейда США в Сирии был ликвидирован лидер ИГ Абу Бакр аль Багдади. В апреле госсекретарь признал иностранной террористической организацией Корпус стражей Исламской революции в Иране, в том числе его элитное подразделение «Кудс». В сентябре президент Трамп распорядился провести самое значительное с момента событий 11 сентября обновление полномочий по составлению списков террористических организаций. В течение всего года ряд правительств в Западном полушарии и Европе признали «Хезболлу» террористической организацией.

В докладе также отмечаются усилия США по решению новых и текущих проблем, таких как репатриация иностранных боевиков, особенно в Западную Европу; расширение филиалов и сетей ИГ в Африке; и угроза терроризма на расовой или этнической почве.

В разделе доклада, посвященном России, отмечается, что борьба с терроризмом по-прежнему является приоритетной задачей для страны. Россия также остается мишенью для международных террористических организаций, в особенности ИГ. На Северном Кавказе продолжают действовать мелкие вооруженные группировки, несмотря на контртеррористические и консолидационные усилия властей.

В докладе также отмечается, что Россия продолжает использовать законодательство в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом против политической оппозиции, независимых СМИ и некоторых религиозных организаций, в том числе «Свидетелей Иеговы», пользуясь широкой трактовкой понятия «экстремизм» для подавления свободы слова, вероисповедания и ассоциации.