 

В Тернопольской области произошел перелив через дамбу на реке Днестр, начата эвакуация жителей трех сел

24.06.2020, 18:04, Новости дня

Из-за наводнения на западе Украины наблюдается значительный подъем воды в реке Днестр и произошел перелив через дамбу в Монастырисском районе Тернопольской области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

“Вблизи села Устье-Зеленое Монастырисского района на реке Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и угроза подтопления в селах Устье-Зеленое и Лука”, – заявили в ГСЧС.

Из-за угрозы подтопления принято решение о частичной эвакуации жителей сел Устье-Зеленое, Лука и Коропец. 

Причиной масштабных наводнений стали проливные дожди, которые в течение последних нескольких дней идут на западе Украины. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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