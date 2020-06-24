 

Вучич объяснил свой жест кулаком на параде в Москве

24.06.2020, 17:48, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич восхитился проходом сербских гвардейцев по Красной площади на параде в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Гвардейцы были великолепны. Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Тем, что я указал на сердце, я хотел показать, насколько я люблю сербский флаг, армию и Сербию. Это особенное ощущение», – написал сербский лидер на своей странице в Facebook.

В среду Вучич вместе с президентом Владимиром Путиным и другими зарубежными гостями участвовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Вучич прибыл в Москву накануне. Во вторник он встретился с Путиным и пригласил его в Сербию. Кроме того, как сообщил глава Сербии, на встрече с российском лидером обсуждалась ситуация в Косово и Метохии и обстановка на Балканах.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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