 

Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

24.06.2020, 17:19, Новости дня

Компания Samsung объявила о планах презентовать новый гибкий смартфон Galaxy Z Flip, поддерживающий сети пятого поколения.

Вместе с тем о смартфоне уже появились некоторые детали. Эксперты предполагают, что данный девайс получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865, тогда как предшествующее поколение функционировало на чипе Snapdragon 855+. Что касается остальных технических параметров, то они пока остаются неизвестными и будут объявлены несколько позже.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что аппарат по остальным характеристикам практически не изменится. Новый смартфон Galaxy Z Flip получил также мощную быструю зарядку на 15 Вт. Пока ценник на новый смартфон остается неизвестным.



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