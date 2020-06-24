Ноутбук Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake

24.06.2020, 17:19, Новости дня

Известная компания презентовала новый ноутбук под названием Swift 5.

Вместе с тем аппарат поступит в свободную продажу уже к октябрю, тогда как его ценник составит около 1100 евро. Инсайдеры продолжают раскрывать некоторые подробности о данной модели. В частности, предполагается, что ноутбук Swift 5 обзаведется топовым процессором Tiger Lake, ранее продемонстрировавшим высокую производительность на тестах.

В свою очередь, производитель умышленно не называет подробные характеристики о новом ноутбуке, желая привлечь внимание к устройству в ходе его официальной презентации. Эксперты не исключают, что новинка сможет оказаться крайне востребованной благодаря топовым параметрам производительности.