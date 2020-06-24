 

Китай заявил протест США

24.06.2020, 16:48, Новости дня

Пекин решительно выступает против планов Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил официальный представитель минобороны Китая, старший полковник У Цянь.

«Китай выступает решительно против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводит его слова ТАСС.

«Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией «прямо на пороге его дома». Китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры», – пообещали в китайском военном ведомстве.

У Цянь также предостерег Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от размещения американских ракет средней дальности на их территории.

Накануне представитель администрации США высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, сообщил, что американские власти рассматривают возможность переброски части выводимых из Германии американских войск в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

«<…> Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие – потенциально в иных частях Европы, какие-то – вернуться в конечном счете в Соединенные Штаты», – сказал он.

Еще в декабре прошлого года командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун поддержал идею размещения ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это «было бы полезно» и изменило бы «расчеты, касающиеся происходящего в регионе».



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