Ноябрьск присоединился к акции «Парад победителей»

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24.06.2020, 16:30, Новости дня

Город Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) присоединился к акции #Парадпобедителей, приуроченной к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Из-за ограничительных мер торжественного шествия в честь юбилея Великой Победы у нас не было. Зато в течение дня проходит много других мероприятий. Сегодня к Вечному огню жители Ноябрьска несут цветы. Подходят семьями с детьми. Здесь же, у арт-объекта «Стена Памяти», люди останавливаются, находят фотографии своих родных и близких, героев фронтовых лет», – сообщил корреспондент Валерий Чижик, слова которого приводит местное издание «Ямал-Регион».

«Вспоминаем дедов, родственников погибших вспоминаем. Часть истории, часть жизни нашей. Святой день для каждого россиянина, и не только россиянина – всех, кого коснулась война. Невозможно пройти мимо и остаться равнодушным», – отметила Ирина Волкова.

«Спасибо всем ветеранам за нашу достойную жизнь. Будем помнить, гордиться, любить, пока будут силы, пока будут наши дети расти. Всего всем самого доброго!» – приводятся в публикации слова Елены Алдошиной.

На площади Памяти сотрудники музея провели квест-игру «История Победы». Всем, кто пришел в этот день к Вечному огню, люди в военной форме предлагали поучаствовать в викторине и раздавали буклеты с вопросами. Ответить на каждый нужно было письменно, в пятом задании – в форме кроссворда – выделить города-герои.

«Мы постарались подготовить вопросы так, чтобы они были не слишком сложными. Чтобы и дети, и взрослые могли на них ответить», – отметил заведующий Музеем воинской славы Вячеслав Шабанов.

Подсказки можно было найти прямо на площади. В подарок за правильные ответы дарили чеканные монеты, изготовленные сотрудниками музея к юбилею Победы.

Зазвучали в этот день в Ноябрьске песни и стихи военных лет. Творческие коллективы города подготовили для жителей праздничную программу. Концерт прошел с соблюдением социальной дистанции.

Музыкальные и хореографические выступления, свободный микрофон. На импровизированную сцену выходили и профессионалы, и новички. Они делились настроением, благодарили героев страны.

Также ноябряне приняли участие во флешмобе «Голубь мира». Жителям вручали фигурки белых голубей. Всего было изготовлено около 150 бумажных птиц. Взрослые и дети фотографировались с голубями, размещали снимки в соцсетях, благодаря героев своей семьи, ветеранов за мирное небо над головой.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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