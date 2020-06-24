Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу
24.06.2020, 16:30, Новости дня
Адвокат скандального грузинского тележурналиста Георгия Габуния сообщил о невозможности осудить его по законам России, как к этому призывает часть российских политиков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это абсурд», – сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
«В демократических странах за оскорбление представителей руководства к ответственности не привлекают», – сказал он.
«Попытка привлечения к ответственности Габуния по российским законам абсурдна», – отметил адвокат.
Габуния в прошлом году в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина, а недавно вновь резко отозвался о нем.
В Грузии на днях задержан житель РФ, который якобы хотел убить Габуния. Официального подтверждения этому нет, власти Грузии также отказались обвинять Россию в «заказе на убийство» журналиста.
В прошлом году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.
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