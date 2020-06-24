МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

24.06.2020, 16:30, Новости дня

Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России. Согласно обновленным данным, экономика России, как ожидает МВФ, упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году.

В июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики» говорится, что фонд ухудшил свои прогнозы по ВВП РФ в 2020 году на 1,1 процентного пункта (п. п.), а в следующем году – улучшил на 0,6 п. п., передает ТАСС.

В обновленном докладе отмечается, что «вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо приведут к резкому экономическому спаду в России», а также в ряде других стран.

Кроме того, фонд включил российский рубль в список валют, «которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились». К таким валютам также отнесли австралийский доллар, норвежскую крону, индонезийскую рупию, мексиканский песо и южноафриканский рэнд.

В апреле МВФ прогнозировал падение ВВП РФ на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, при этом в январе фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%.

Кроме того, МВФ ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в 2020 году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.

«Пандемия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее», – отмечают авторы доклада.

В фонде подчеркивают, что «степень неопределенности по данному прогнозу выше, чем обычно».

По оценке фонда, «значительный удар был нанесен по рынку труда» многих стран. Так, во всем мире в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года исчезло более 300 млн рабочих мест.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что спад российского ВВП в 2020 году может достичь 7-8%.

Президент Владимир Путин заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны. В частности, отмечал он, не произошло резкого скачка цен. Глава государства отмечал, что РФ в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств против коронавируса. Путин подчеркивал, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, необходимо продолжать бороться с инфекцией, однако жизнь уже входит в привычный ритм.