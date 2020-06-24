Трамп высоко оценил строительство стены на границе с Мексикой

24.06.2020, 16:20, Новости дня

ЮМА – Президент США Дональд Трамп посетил участок стены на границе с Мексикой в Аризоне, где заявил, что недавно построенный барьер помогает сдерживать нелегальную иммиграцию и коронавирус.

Аризона является одним из самых крупных очагов эпидемии COVID-19 в США. Перед визитом Трампа департамент здравоохранения штата сообщил во вторник о 3600 новых случаях коронавируса.

«Наша граница никогда не была столь защищенной, – сказал Трамп. – Это самая мощная и тщательно выполненная пограничная стена в мире».

«Используя чрезвычайные полномочия в области здравоохранения, мы предотвратили катастрофу с коронавирусом на южной границе, остановили контрабанду людей и оперативно возвращаем нарушителей границы, – отметил президент. – Без этих мер в сфере общественного здравоохранения южная граница стала бы глобальным эпицентром распространения вируса».

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф и исполняющий обязанности главы Таможенной и пограничной службы США Марк Морган присоединились к Трампу во вторник, чтобы осмотреть новый участок стены в Сан-Луисе в округе Юма.

Правительство США сообщило, что с января 2017 года строительные работы были проведены на 338 километрах границы.

«Во многих местах новая стена в два раза выше, чем была раньше. Построено много миль стены там, где раньше не было ничего, кроме заграждений для автомобилей, которые мало кто мог бы назвать забором», – рассказал «Голосу Америки» Дэвид Бир – эксперт по иммиграционной политике из Центра глобальной свободы и процветания в Институте Катона.

«Но, несмотря на улучшения, новые заграждения уже прорываются и через них перебираются, так что иммигранты по-прежнему обходят их», – добавил он.

В Юме Трамп провел круглый стол с представителями властей и лидерами общин, посвященном безопасности границ.

На границе президента спросили о Программе отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которая защищает от депортации около 700 тысяч человек, привезенных в США в детском возрасте, и дает им право на работу. На прошлой неделе Верховный суд не дал Трампу закрыть ее.

«Мы решим вопрос с DACA», – сказал Трамп.

В Белом доме говорят, что президент планирует подать новые документы в суд, чтобы закрыть программу.

«Думаю, с DACA происходят хорошие вещи. Они заново подадут документы, и это сработает. Демократы играли с DACA годами, но не сделали ничего. А я все сделаю».

Когда Трампа спросили, что он хотел бы сказать участникам программы, он ответил: «Не вешайте нос!»