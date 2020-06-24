Лукашенко сразу после парада Победы вылетел в Минск

24.06.2020, 16:08, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы в Москве, на котором он присутствовал вместе с сыновьями, сразу отправился в Минск, сообщили в посольстве республики в Москве.

«Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», – сообщил источник ТАСС.

Ранее Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.

После парада глава Белоруссии отправились в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент РФ Владимир Путин всю дорогу шел в сопровождении глав Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева. Лукашенко все это время держался позади и ни с кем не общался.

Лукашенко прибыл в Москву накануне.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.