 

Oppo представила новый смартфон Reno3 A

24.06.2020, 16:07, Новости дня

Китайская компания Oppo выпустила новый смартфон под названием Reno3 A для рынка Японии.

В частности, покупатели смогут выбрать данную модель в нескольких оттенках: белый и черный. Приобрести девайс можно по цене от 370 долларов. Пока эксперты не берутся делать прогнозы относительно возможности продаж на глобальном рынке. Смартфон получил также мощный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти.

Также указано, что новинка имеет крупный 6,44-дюймовый экран с высоким разрешением. Смартфон получил усиленный аккумулятор на 4025 мАч. Основная камера имеет основной датчик 48 мегапикселей. Что касается переднего модуля, то здесь применили одинарный модуль на 16 мегапикселей. Смартфон поддерживает современную оболочку Android 10.



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