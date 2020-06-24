Компания Honor представила ноутбук MagicBook 14 для Европы

24.06.2020, 16:07, Новости дня

Известная компания Honor презентовала на европейском рынке новый ноутбук MagicBook 14.

Уже с 6 июля портативная новинка поступит в продажу по цене около 600 евро. Вместе с тем девайс обладает компактным 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. За производительность отвечает мощный процессор AMD Ryzen 5 3500U с 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер встроенной памяти составляет 256 гигабайт. Кроме того, достоинством модели станет усиленный аккумулятор на 56 Вт/ч.

Разработчики оснастили ноутбук MagicBook 14 удобной клавиатурой с подсветкой. Кроме того, модель имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает актуальную технологию передачи файлов Magic-link 2.0. Остальные детали о новинке пока не раскрыты производителем устройства.