США пригрозили ВАДА прекращением финансирования

24.06.2020, 15:53, Новости дня

Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало Конгресс рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в случае, если организация не проведет необходимых реформ, пишет The Washington Post.

«Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в ВАДА в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений ВАДА», – говорится в докладе управления, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на WP.

С приходом Дональда Трампа США стали пересматривать условия своего участия в целом ряде международных организаций. Так, в конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.