В Элисте прошел парад Победы

24.06.2020, 15:48, Новости дня

В столице Калмыкии Элисте в среду прошел парад Победы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной колонне прошли 20 всадников, одетых в стилизованную форму 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, бронетранспортеры управления Росгвардии по Республике Калмыкия, бронемашины «Есаул», «КамАЗы» «Горец» и «Мустанг», автомобили и мотоциклы УГИБДД Росси по РК, автомашины ДОСААФ РФ по РК, автоцистерны управления МЧС РФ по РК, передает РИА «Калмыкия».

На трибуне возле «Пагоды Семи дней» колону приветствовали глава республики Бату Хасиков, премьер региона Юрий Зайцев, спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко, руководитель администрации главы республики Чингис Бериков и другие официальные лица.

По словам советника председателя правительства республики, начальника штаба РО «Бессмертный полк России» Константина Кирпилева, парад символизирует Победу в Великой Отечественной войне. «И хоть у нас нет воинских частей, но проход нашей техники вызывает трепет в душе, гордость за нашу Родину», – сказал он.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.