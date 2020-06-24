У стен Музея Победы в Москве выпустили 200 голубей

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24.06.2020, 15:48, Новости дня

По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей РФ прошла памятная акция «Голубь мира». В Москве птицы, символизирующие мир на Земле, взлетели в небо возле Музея Победы на Поклонной горе.

«Голубь – пожалуй, самый узнаваемый символ мира. Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений», – рассказал директор Музея Победы Александр Школьник, слова которого приводит «ФедералПресс».

В акции приняли участие и дети, и взрослые. В небо участники проекта одновременно выпустили более 200 белых и серых голубей. Видео с полетом птиц опубликовало Агентство городских новостей «Москва».

Это не единственная акция, которую к 24 июня подготовил Музей Победы. Уже вечером небо над территорией музея подсветят лучами примерно 240 прожекторов в память о похожей акции, которая прошла ровно 75 лет назад.

Ранее в среду всероссийский флешмоб «Голубь мира» провели активисты в Приморском крае и Омской области. они сделали из бумаги фигурки птиц и прикрепили их на деревьях в скверах и парках, а также возле мест воинской славы.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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