“Локомотив” изолировался на базе в Баковке

24.06.2020, 15:42, Новости дня

Футболисты и тренеры московского “Локомотива” отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщает официальный сайт “Локомотива”, это решение связано со случаями заражения футболистов клубов премьер-лиги коронавирусом. Поэтому игроки и тренеры будут соблюдать изоляцию в Баковке

“Наша команда ведет борьбу за высокие места и выход в Лигу чемпионов. В свете ситуации с коронавирусом, мы не имеем права рисковать. Поэтому было принято решение о самоизоляции”, — сообщил капитан “Локомотива” Гильерме на официальном сайте клуба.