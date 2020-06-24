 

“Локомотив” изолировался на базе в Баковке

24.06.2020, 15:42, Новости дня

Футболисты и тренеры московского “Локомотива” отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщает официальный сайт “Локомотива”, это решение связано со случаями заражения футболистов клубов премьер-лиги коронавирусом. Поэтому игроки и тренеры будут соблюдать изоляцию в Баковке

“Наша команда ведет борьбу за высокие места и выход в Лигу чемпионов. В свете ситуации с коронавирусом, мы не имеем права рисковать. Поэтому было принято решение о самоизоляции”, — сообщил капитан “Локомотива” Гильерме на официальном сайте клуба.



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