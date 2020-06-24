Стало известно, когда Зеленский выйдет из самоизоляции

24.06.2020, 15:40, Новости дня

У президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, истекает срок “особого режима работы”. Об этом в комментарии агентству УНН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

“В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента, связанный с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтверждено COVID-19”, – сообщили в ОП.

С 12 июня Зеленский перешел на особый режим работы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у его супруги Елены Зеленской. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Однако 16 июня ее госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией.

В Офисе президента сообщали, что глава государства не проводит личные встречи, а все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.