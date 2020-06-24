Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

24.06.2020, 15:30, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил штатных священнослужителей патриаршего собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил России.

«Протоиерей Александр Солдатенков, настоятель Патриаршего подворья при храме иконы Божией Матери «Благодатное Небо» Кубинки Московской области, в дополнение к несомому послушанию назначается штатным священником Патриаршего собора во имя Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в одном из документов на сайте Московской городской епархии.

Аналогичным указом штатными священнослужителем собора назначен клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках иерей Андрей Дьяченко.

Отметим, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с другими лидерами и представителями традиционных религиозных конфессий РФ присутствовал в среду на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил РИА «Новости» источник в Московской патриархии.

«Святейший патриарх традиционно участвует в парадах, посвященных победе в Великой Отечественной войне, тем самым отдавая дань памяти многочисленным жертвам, которые принес народ нашего государства, отстаивая независимость нашей страны», – сказал источник.

В свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что журналисты, не увидев патриарха в телетрансляции с парада, с утра звонили и интересовались, почему его не было на Красной площади.

«Друзья, святейший патриарх на параде был. И не мог не быть. Почему не было в трансляции – вопрос не к нам, мы трансляцией не занимались», – написал Легойда в Telegram.

Президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также министр обороны Сергей Шойгу 22 июня, в День памяти и скорби, посетили собор Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил России, а также музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове перед главным храмом Вооруженных сил в подмосковной Кубинке заявил, что сверхновое мощное оружие, мужество и верность стране, а также готовность военных отдать за нее жизнь гарантируют безопасность России.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.