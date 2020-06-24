 

Китай оценил празднование Победы в России

24.06.2020, 15:30, Новости дня

Празднование 75-летия в Великой Отечественной войне является проявлением уважения российской стороны к истории, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«В этом году исполняется 75-лет победе во Второй мировой войне. Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне», – приводит его слова РИА «Новости».

«Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны», – добавил он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай, также являясь одной из главных стран-победителей, готов и дальше вместе с российской стороной и всем международным сообществом выступать против попыток искажения истории, героизации актов агрессии, сообща защищать международный мир.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 



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