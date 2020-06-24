 

Эрнст рассказал о съемке парада на Красной площади

24.06.2020, 14:53, Новости дня

Военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году снимали 67 камер, что позволило телезрителям увидеть происходящее с разных ракурсов, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Парад снимала команда Первого канала, трансляция велась на всех федеральных телеканалах, передает ТАСС.

«Мы системно работаем с Военно-воздушными силами. Каждый следующий парад вместе разрабатываем возможности нового крепления камер – в таких частях фюзеляжа, в которых раньше никто не отваживался это делать», – отметил Эрнст.

По его словам, «это позволяет каждый год показывать парад с самых невероятных ракурсов».

В этом году в телетрансляции в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был смоделирован пролет камеры через дуло танка.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов. 



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