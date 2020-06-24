Нижегородцы поддержали всероссийскую акцию «Весть Победы»

24.06.2020, 14:53, Новости дня

В среду, 24 июня, Нижегородская область присоединилась к федеральной акции «Весть Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Жукова под звуки транспортных гудков были выпущены белые голуби в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней.

В мероприятии приняли участие представители нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и мотоклуб «Ночные волки», пишет «Нижегородская правда».

«Сегодня «Весть Победы» несут жители по всей стране. Мы благодарим ветеранов и отдаем дань уважения тем, кто защитил Отечество ценой собственной жизни», – отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Завод «Красное Сормово» также поддержал патриотическую акцию «Весть Победы». Во время ходовых испытаний сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Пола Агата» в акватории реки Волга раздался торжественный гудок в честь парада Победы.

Напомним, акция «Весть Победы» прошла по всей РФ в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле. После окончания парада Победы в Москве одновременно в течение одной минуты прозвучали гудки транспортных средств – от личных автомобилей до общественного транспорта и даже поездов. В мероприятии приняли участие также заводы, фабрики и порты.