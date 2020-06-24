В рамках акции «Сад Памяти» высадили более 26 млн деревьев

24.06.2020, 14:53, Новости дня

В ходе международной акции «Сад Памяти» высажено свыше 26 млн деревьев, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

В среду, 24 июня, Аноприенко принял участие в памятных посадках, организованных совместно с Федеральным казначейством

«Сегодня мы видим, что акция «Сад памяти» прошла в 83 субъектах Российской Федерации и получила широкую поддержку: в высадках участвуют все: волонтеры, организации, должностные лица, – все, кого объединяет наша общая история Великой Победы. Сейчас высажено более 26 млн деревьев. Мы рассчитываем, что в июле к акции присоединятся северные регионы и акция охватит буквально всю территорию страны», – сказал Аноприенко, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В мероприятии также приняли участие руководитель Казначейства Роман Артюхин и председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она отметила, что акция получила поддержку не только в России, но и у граждан других стран, для которых память о Великой Победе является важной частью жизни. В частности, аккцию поддержали в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Символично, что Федеральное казначейство находится в здании, в котором в годы войны находился штаб тыла министерства Вооруженных сил СССР. И здесь тоже ковалась победа. Эти деревья – в память о героях войны, которых мы чтим и помним». Активное участие в этой акции приняли и территориальные органы Казначейства РФ по всей стране», – отметил Артюхин.

В Федеральном казначействе также состоялось еще одно торжественное событие – открытие мемориальной доски по увековечиванию памяти начальника тыла Вооруженных сил СССР – замминистра Вооруженных сил СССР по тылу Андрея Хрулева. Он объединял и направлял усилия на непрерывное материально-техническое обеспечение армии и флота. В его задачи входила также организация работы по восстановлению пострадавших промышленных предприятий. Многие авторы военных мемуаров вспоминают о нем как о компетентном, грамотном хозяйственнике и специалисте, который быстро и умело решал сложнейшие вопросы.

Акция «Сад Памяти» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе ее проведения планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы войны. Старт мероприятию был дан 18 марта 2020 года. Всего акция охватывает более 10,3 тыс. географических точек. В мероприятиях на территории муниципальных образований и лесничеств участие приняли свыше 250 тыс. человек.

С установкой ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, акция сменила формат и перешла в онлайн-режим. Участники стали сажать деревья на своих приусадебных участках и делиться фотографиями памятных посадок в социальных сетях. Таким образом в акции приняли участие более 18 тыс. семей, посадив порядка 120 тыс. деревьев.

Организаторами акции выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Минприроды и Рослесхоза. Кампания по высадке саженцев проходит в рамках национального проекта «Экология», одна из задач которого – к 2024 году прийти к полному восстановлению выбывающих зеленых насаждений.