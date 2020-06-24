 

Путин объяснил выбор даты для вручения госпремий

24.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе вручения государственных премий пояснил, что выбрал 24 июня для проведения церемонии, поскольку для РФ эта дата – на все времена день славы и триумфа.

Обращаясь с вступительным словом к участникам церемонии, Путин отметил, что в этом году пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премий в День России.

«И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в этот день ровно 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы. «И сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой великой Победы», – добавил президент.

Путин в среду вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Обычно вручение государственных премий обычно 12 июня, однако в этом году в День РФ Путин провел награждение Героев Труда.

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. 



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