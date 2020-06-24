Китай объяснил конфликт на границе «авантюрой» Индии

24.06.2020, 14:48, Новости дня

Военнослужащие Индии в районе китайско-индийской границы «пошли на авантюру», которая и лежит в основе двустороннего конфликта, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

«Мы неоднократно делали серьезные представления индийской стороне по этому поводу. В результате дипломатического и военного давления со стороны Китая Индия согласилась вывести своих солдат из долины реки Галван и, в соответствии с нашими требованиями, убрала оттуда индийское оборудование», – приводит его слова ТАСС.

«ВС Индии пошли на авантюру и серьезно нарушили двусторонние договоренности, а также основополагающие принципы дипломатии. Это и привело к тяжелым последствиям», – подчеркнул он.

В МИД Китая заявили, что индийские солдаты еще в начале мая «ночью, под покровом темноты вторглись на территорию Китая». По словам официального представителя, впоследствии китайские ВС были вынуждены принять ответные меры, усилив контроль за приграничным районом.

«22 и 23 июня стороны провели второй раунд переговоров на уровне министров обороны и договорились совместно содействовать деэскалации конфликта, поддержанию мира в регионе», – напомнил дипломат.

Он также выразил надежду, что Индия сдержит обещания и «предпримет реальные шаги» для дальнейшей нормализации обстановки на китайско-индийской границе.

Напомним, в середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин выразил протест, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку». Позже войска Индии и Китая развели в пограничном районе.

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