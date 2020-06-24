Президент вручил госпремии преданным Родине и своему делу

24.06.2020, 14:30, Новости дня

В РФ гордятся великим поколением победителей и своей самодостаточной, сильной и открытой страной, где уважают и ценят отважных, целеустремленных, талантливых, преданных Родине и своему делу людей высоких поступков и выдающихся достижений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Церемонию вручения госнаград в Кремле транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.

Лауреатами Государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Госпремии в области науки и технологий присуждены директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу, награжденному за изучение культурного наследия народов Арктики, ученым Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу и Владимиру Меледину за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок, а также гендиректору компании "Биокад" Дмитрию Морозову, биологам Андрею Улитину и Татьяне Черновской за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Госпремиями за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ номер 15 имени Филатова Валерий Вечорко. Премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности получила председатель совета Союза семей военнослужащих РФ Мария Большакова, а премию за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности — народный артист РФ Константин Хабенский.

Государственные премии обычно вручают в День России, однако в этом году 12 июня президент Путин вручил награды Героям Труда. Государственная премия — главная российская премия, которая пришла на смену Госпремии РСФСР. С 2020 года размер денежного вознаграждения ее лауреатам был увеличен вдвое до 10 миллионов рублей, они также диплом, почетный знак и фрачный знак.