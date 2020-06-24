Назарбаев посмотрел по ТВ парад Победы в Москве

24.06.2020, 14:30, Новости дня

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в настоящее время находящийся на изоляции из-за обнаружения у него коронавируса, посмотрел трансляцию прошедшего в Москве парада Победы в прямом эфире, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«К сожалению, первый президент Казахстана не смог принять участие в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако елбасы (лидер нации – прим. ВЗГЛЯД) посмотрел трансляцию парада в прямом эфире», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.

Он сказал также, что Назарбаев «чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции».

По приглашению президента РФ Владимира Путина военный парад в Москве посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

18 июня стало известно, что у Назарбаева выявили коронавирус. Путин в ходе телефонного разговора поддержал первого президента Казахстана и пожелал ему скорейшего выздоровления.